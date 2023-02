Inchiesta Prisma, Saier: “Ho parlato con Pessotto, verranno restituiti i punti alla Juve”

Il direttore sportivo del Friburgo, Jochen Saier ha commentato il sorteggio di Europa League contro la Juventus.

“La Juventus, senza i 15 punti in meno di penalizzazione, sarebbe seconda in campionato, quindi è un top team. Di solito sono una squadra da Champions League, quindi per noi è senz’altro un grande impegno. Non conosco i dettagli ma se guardo la classifica ed i 15 punti in meno in questo momento sarebbero secondi, lo ripeto. Questo dice tutto e penso che il caso non sia ancora stato risolto o chiuso. Inoltre ho appena parlato con un collega della Juventus – Pessotto – ed è ottimista che i punti verranno restituiti. Ovviamente non è una situazione piacevole per loro”.

