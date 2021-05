Tragedia al Mugello: è morto Stelvio Boaretto, 59 anni, impegnato nel Trofeo Italiano Amatori nella categoria 1000 Avanzata.

Il pilota è stato coinvolto in un incidente di gara con altri partecipanti. Soccorso e rianimato in pista dallo staff medico del Mugello, l’uomo è stato successivamente trasportato al Centro Medico del circuito dove, a causa dell’aggravarsi delle condizioni in seguito alle gravi lesioni riportate e nonostante un nuovo intervento dei medici, è morto.

