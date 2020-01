Dall’America arriva una notizia dell’ultim’ora sconvolgente. C’è stato un incidente in elicottero per Kobe Bryant e non ce l’ha fatta.

L’ex cestista era noto per i suoi spostamenti in elicottero. Secondo le prime notizie, non c’era la moglie e la famiglia sull’elicottero, quando c’è stato l’incidente. Con lui c’erano altre quattro persone sull’elicottero.

Seguiranno aggiornamenti sulla situazione.

