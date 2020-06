Tramite il TG1 andato in onda poco fa, si è venuti a sapere che della situazione di Alex Zanardi si saprà qualcosa in più domani mattina.

In particolare, le novità dovrebbero arrivare con il prossimo bollettino medico ufficiale previsto per domani mattina. Zanardi, lo ricordiamo, è vittima di un grave incidente nel pomeriggio ed è in ospedale in terapia intensiva dopo l’intervento di due ore. Con lui la moglie, il fratello e la nipote.

