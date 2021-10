Incocciati: “Osimhen? Ho intravisto caratteristiche che si sposano bene con il Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Incocciati, opinionista, che si è soffermato sul Napoli.

A seguire le sue parole:

“Razzismo? Credo che si possa combattere, basta che certa gente non si faccia entrare allo stadio, bisogna fare delle cernite. Troppa libertà non va bene, bisogna rispettare gli altri.

Osimhen? Io ho intravisto in lui delle caratteristiche che si sposavano bene nel contesto del Napoli fin da subito, sia per quello che riguarda velocità e capacità fisiche sia per l’altezza.

Si tratta anche di un ragazzo con grande personalità, che ha mostrato volontà e attaccamento. Con Spalletti uno come lui non può che essere agevolato, sa sia fare gol che mettere i compagni in condizione di farli. Il ragazzo è in crescita e sta migliorando sicuramente, quindi ne vedremo delle belle.

Mertens-Osimhen insieme? Il belga ha qualche anno in più e la fatica subentra, con le caratteristiche che hanno però si potrebbero trovare. Sicuramente la freschezza di Mertens di qualche anno fa è venuta un po’ meno.”

