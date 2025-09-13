Incredibile nel derby d’Italia

A Torino si è giocato il derby d’Italia e sono stati fuochi d’artificio
una partita dalle mille emozioni con continui cambiamenti di fronte.
Se l’aggiudica la Juventus nel recupero
Risultato finale Juventus-Inter 4-3
Fiorentina-Napoli: ufficiali le formazioni. Il Napoli con tante novita
Il Cagliari vince il primo anticipo.
Sky lancia le probabili formazioni di Napoli e Fiorentina
Fiorentina out due giocatori
Antonio Conte prima di Fiorentina-Napoli: “Ci sarà spazio per i nuovi, sarà un momento verità”
Fiorentina-Napoli: chi sarà la punta?
Pioli presenta Fiorentina-Napoli
La nuova regola UEFA sugli infortuni a lungo termine
Napoli: L’ipotesi di formazione di Sky
Ziliani: I conti della Italiane controllati dalla UEFA. Napoli ok Roma e Juventus ko.