Serie A

Incredibile nel derby d’Italia

Pubblicato il

A Torino si è giocato il derby d’Italia e sono stati fuochi d’artificio 

una partita dalle mille emozioni con continui cambiamenti di fronte.

Se l’aggiudica la Juventus nel recupero

Risultato finale Juventus-Inter 4-3

