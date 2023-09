Incroci campionato-Champions: delle 32 regine europee ben 18 hanno vinto lo scorso weekend

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia durante la conferenza stamp nel post gar con il Genoa ha indicato anche l’impegno Champions tra le possibili cause della deludente prestazione degli azzurri.

“Giocare una partita prima della Champions League è sempre complicato. Guardate il PSG e il Bayern Monaco in questo weekend”.

Potrebbe anche essere vero in futuro quando gli impegni dell stagione inizieranno a pesare sulle gambe e sulla testa dei calciatori.

Però in questo momento della stagione, a parte il fatto che il Bayern Monaco ha affrontato il Leverkusen primo in classifica, bisognerebbe guardare un po’ tutte le squadre che in settimana saranno impegnate in Champions e non solo quelle che conviene citare.

Perché delle 32 squadre impegnate in Champions scese in campo in questo weekend 18 hanno vinto, 5 hanno pareggiato (3 in scontri diretti con le prime o le seconde) e 9 hanno perso (4 con squadre di vertice o negli scontri diretti come il Milan con l’Inter e la Real Sociedad con il Real Madrid).

A rendere ancora meno convincente la motivazione di Garcia è il rendimento del Napoli della scorsa stagione in campionato prima delle gare di Champions: 9 vittorie e 1 pareggio (con il Verona con lo Scudetto già nel cassetto e prima del ritorno dei quarti con il Milan).

