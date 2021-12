Indiscrezione dalla Nigeria: “Osimhen rinuncia alla Coppa d’Africa”

Il portale nigeriano ThisDayLive avrebbe fatto sapere che la partecipazione di Victor Osimhen alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria potrebbe saltare.

L’attaccante del Napoli, al momento fuori causa dopo la seconda positività al Covid, avrebbe già informato lo staff della nazionale.

“Ci ha pensato a lungo e alla fine ha deciso di non prendere parte al torneo per porre fine alla diatriba tra il Napoli e la Nigeria”. Un’altra fonte ha invece rivelato a TheCable che Osimhen avrebbe detto al proprio ct di tagliarlo dai convocati per poter recuperare a pieno dall’infortunio allo zigomo. Non è ancora arrivata nessuna ufficialità, ma per i media nigeriani c’è già il sostituto del bomber del Napoli: si tratterebbe di Henry Onyekuru dell’Olympiacos.

