Infantino a Boris Johnson: “Niente quarantena. Così si falsano i Mondiali”

Infantino scrive al premier inglese Boris Johnson a proposito della questione relativa alla quarantena per i calciatori che tornano dai paesi.

“Molti dei migliori giocatori del mondo giocano in Inghilterra e Spagna: crediamo che questi paesi condividano la responsabilità di preservare e proteggere l’integrità sportiva delle competizioni per Nazionali”. Scende in campo il presidente della Fifa Gianni Infantino, per convincere Liga e Premier League e i relativi club a concedere i calciatori per le qualificazioni al Mondiale 2022. Il rischio, sostiene, è quello di falsare il torneo prima che inizi.

