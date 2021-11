Infantino a Dazn: “Il mondo intero si stringe intorno a Diego, ci ha fatto emozionare e innamorare del calcio. Ai tifosi del Napoli e non. Un talento incredibile, un personaggio fantastico”

Nel pre-partita di Napoli-Lazio, Gianni Infantino, presidente della FIFA, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Il presidente della Fifa, parlando prima di tutto dell’omaggio a Maradona, si è espresso sul calcio italiano e sul Mondiale del 2022:

“Il mondo intero si stringe intorno a Diego, ci ha fatto emozionare e innamorare del calcio. Ai tifosi del Napoli e non. Un talento incredibile, un personaggio fantastico. Il calcio italiano è uno spettacolo, la passione che c’è in Italia non esiste in molti altri paesi al mondo. È campione d’Europa, non credo sia una cosa da poco. I club italiani sono in cima alle classifiche anche in ambito internazionale. Non siamo ai tempi di Maradona, ma il calcio italiano è in cima al mondo. Con qualche piccolo accorgimento può tornare al top.

Mondiali? L’Italia deve fare un paio di spareggi, è dura ma lo è anche per gli altri. È una nazionale da saluta classe. Stiamo discutendo se giocare il mondiale ogni due oppure ogni quattro anni, in modo di far sì che anche chi non si qualifica non debba aspettare quattro anni. Vediamo chi ci sarà, chi lo merita sarà in Qatar”.

