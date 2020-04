Infantino a Ronaldo: “Torneremo a giocare quando non ci saranno più rischi, non si può rischiare una vita umana per il pallone”

L’ex attaccante brasiliano Ronaldo via Instagram ha chiesto al presidente della FIFA Infantino quando è prevista la ripresa del calcio giocato.

“Prima c’è la salute. Fino a che c’è un rischio non si gioca.

Se bisogna aspettare un po’ di più, bisogna aspettare un po’ di più. La situazione è seria.

Quando vedo persone che litigano su quando bisogna iniziare, penso che è molto importante che si inizia quando si può iniziare.

Poi si continuerà, si giocherà e si finirà la stagione, poi si giocherà l’anno prossimo e recupereremo. Però non dobbiamo mettere a rischio la vita delle persone per una partita di pallone. Non ne vale la pena.

Anche noi dobbiamo fare un passo indietro per rispetto alle persone che soffrono.

Giocheremo quando potremo giocare”.

Comments

comments