Infantino chiarisce le sue parole: “Priorità alla salute”

Gianni Infantino, ospite di una diretta su Instagram insieme a Ronaldo, ha parlato del momento di crisi che si sta vivendo.

Nel farlo, ha voluto anche chiarire le sue parole. Gianni Infantino, infatti, ha voluto sottolineare che la priorità è la saluto e non si giocherà finche c’è il rischio di contrarre il virus.

Di seguito alcune parti del suo intervento in diretta, ripreso da tuttonapoli:

“Penso che nessuno si aspettasse tutto questo, non eravamo pronti, non sappiamo cosa succede. Vediamo immagini molto tristi, gente che soffre, gente che muore. E vediamo ancora che molta gente ancora non ha capito quanto è seria la situazione.

In Italia i numeri stanno scendendo ma è ancora presto per buone notizie; sembra che scenda un po’, ma lo fa anche perché sono state prese le misure: stare a casa, non uscire, tenere le distanze. È una questione di rispetto per chi soffre, per i medici, per loro che sono degli eroi. È una guerra, terribile.

vogliamo tornare a vedere il calcio, ma è ovvio che oggi la salute sia la priorità. Oggi conta solo la salute, bisogna seguire le raccomandazioni: questa crisi e questo virus ci mostrano come siamo piccoli, vulnerabili.

Finché c’è un rischio non si gioca, se bisogna aspettare un po’ di più bisogna aspettare un po’ di più. La situazione è seria: io quando vedo che litiga perché bisogna iniziare tra una, due, tre settimane dico che bisogna iniziare quando si può iniziare. Recupereremo, non si può mettere a rischio la vita delle persone per una partita di pallone.

Dobbiamo essere responsabili, fare un passo indietro e dire che giocheremo quando potremo giocare.”

