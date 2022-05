Infantino: “FIFA si farà e sarà il migliore disponibile per gli amanti del calcio”

Dopo l’annuncio della separazione tra EA Sports e FIFA, Gianni Infantino ha voluto rassicurare tutti sul futuro del titolo calcistico.

La FIFA, infatti, ha intenzione di continuare la tradizione dell’uscita annuale del titolo calcistico che manterrà proprio il nome “FIFA”. Infantino ha anche annunciato che si sta già cercando nuovi partner e publisher per far uscire FIFA 24. A tal proposito, queste sono le sue parole riprese da Tuttomercatoweb:

“Posso assicurarvi che l’unico gioco autentico e reale che avrà il nome FIFA sarà il migliore disponibile per i giocatori e gli appassionati di calcio. Il nome FIFA è l’unico titolo globale e originale. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 e FIFA 26, e così via, la costante è il nome FIFA e rimarrà per sempre e rimarrà IL MIGLIORE.

Il settore dei giochi interattivi e degli eSport è su un percorso di crescita e diversificazione senza rivali. La strategia della FIFA è garantire che possiamo sfruttare al meglio tutte le opzioni future e garantire un’ampia gamma di prodotti e opportunità per giocatori, fan, associazioni affiliate e partner. Oltre ai nuovi giochi, FIFA ha concesso una nuova estensione a breve termine all’editore esistente EA SPORTS per lanciare un nuovo titolo FIFA 23 entro la fine dell’anno, che per la prima volta includerà le competizioni della Coppa del Mondo FIFA maschile e femminile in un’unica edizione.

L’estensione recentemente confermata con EA SPORTS è un nuovo accordo che garantisce i diritti solo per la categoria del calcio di simulazione, liberando diritti di gioco più ampi per FIFA e diversi editori di giochi per lanciare nuovi giochi ed esperienze più profondamente coinvolgenti per i fan e le parti interessate del calcio. Questo nuovo modello di licenza non esclusivo fa seguito a un lungo periodo di discussioni tra le parti in merito alla futura visione di gioco della FIFA.

Come annunciato nell’ottobre 2021, la FIFA intende lavorare con una serie di partner piuttosto che bloccare tutti i diritti di gioco ed eSport esclusivamente con un editore a lungo termine. Oltre a lanciare un portafoglio di nuovi giochi nel 2022 e nel 2023, la FIFA sta attualmente collaborando con i principali editori di giochi, società di media e investitori per quanto riguarda lo sviluppo di un nuovo importante titolo di gioco di calcio simulato FIFA per il 2024.

Il nuovo modello di gioco di FIFA è stato sviluppato parallelamente a FIFA+, la piattaforma multimediale diretta al consumatore lanciata di recente.”

