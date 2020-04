Infantino, presidente Uefa, elogia la Calabria: “Grande senso di solidarietà”

Il noto portale Ansa riporta le parole di Gianni Infantino, presidente Uefa, che loda l’iniziativa dei quattro club calabresi di Serie C.

Reggina, Catanzaro, Vibonese e Rende, infatti, si sono messi in prima linea per una raccolta benefica a favore del Banco Alimentare della Calabria che rifornisce di generi alimentari le famiglie bisognose. Un gesto di cui Gianni Infantino ha voluto parlare, date anche le origini calabresi della sua famiglia; di seguito le sue parole:

“Che bella storia. La Calabria è terra di persone con grande senso di solidarietà. Un abbraccio e complimenti alle 4 società, scrive Infantino, ricordando ovviamente allo stesso tempo tutte le iniziative benefiche che si vedono in questi giorni nel calcio italiano e in giro per il mondo.

Parlavo poco fa con il presidente della federazione di Vanuatu (rivolgendosi a Ghirelli, ndr). Ieri sono stati colpiti da un ciclone che ha portato distruzione (oltre al maledetto virus)…. Beh, questi non hanno quasi niente ma hanno subito messo a disposizione delle famiglie bisognose le infrastrutture della federazione.

Forse una speranza di vedere un mondo migliore ancora c’è. Sta a noi coltivarla.“

