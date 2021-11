Durante un seminario sul regolamento, lo status e il trasferimento dei calciatori, Gianni Infantino, presidente FIFA, ha detto la sua sul sistema dei procuratori.

“Nel 2019 è stato speso l’equivalente di sette miliardi di euro per i trasferimenti di calciatori, 700 milioni sono andati in provvigioni degli agenti e solo 70 milioni alla formazione e ai compensi di solidarietà. Qualcosa non va, si deve cambiare”.

