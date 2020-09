Infermeria Napoli: oggi si valutano gli infortuni di Insigne e Manolas

Due note negative nella serata ‘tennistica’ del Napoli contro il Genoa battuto al San Paolo per 6-0.

Insigne ha dovuto lasciare il campo al 21′ del primo tempo per un sospetto stiramento alla coscia sinistra. Gli esami strumentali previsti per oggi chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Difficile che Insigne sarà a disposizione di Gattuso per la sfida contro la Juventus.

Manolas invece ha lasciato il posto a Maksimovic durante l’intervallo. Il difensore greco ha accusato un problema alla zona lombare e anche il suo infortunio sarà valutato oggi. Manolas però dovrebbe tornare a dis posizione di Gattuso in tempo per la trasferta di Torino.

Comments

comments