Il Napoli ha recuperato 3 infortunati in questi giorni: si tratta di David Ospina, Elseid Hysaj e di Diego Demme.

La strategia azzurra è quella di usarli con cautela e moderazione all’inizio, soprattutto per o giocatori di movimento ovvero Hysaj e Demme. Giocheranno 2 partite su 3 per non caricare troppo.

Per la sfida contro il Milan poi Gattuso dovrebbe avere a disposizione anche Kostas Manolas e Hirving Lozano.

