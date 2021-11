Infortunio Immobile: l’attaccante della Lazio rischia di saltare Juventus e Napoli

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema muscolare.

Secondo quanto trapela da ambienti vicini al club di Lotito, per Immobile si tratterebbe di una sofferenza al muscolo soleo risalente all’ultima partita di campionato con un edema vasto al polpaccio, dunque versamento di sangue nel muscolo.

Il calciatore rischia uno stop di almeno 20-30 giorni e quindi Immobile non dovrebbe essere in campo nei due big match con la Juventus e il Napoli oltre la decisiva gara di Europa League in casa della Lokomotiv Mosca.

