Infortunio Lobotka: oggi gli accertamenti per il centrocampista slovacco

Uscito per un risentimento muscolare al 54′ di Napoli-Atalanta sostituito da Demme, per il centrocampista slovacco del Napoli Lobotka oggi sono in programma gli accertamenti per verificare l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.

Il Napoli già in emergenza per le tante assenze rischia di perdere un altro calciatore nelle ultime gare dell’anno solare contro Leicester, Empoli, Milan e Spezia.

La speranza è che dopo l’indurimento muscolare accusato Lobotka si sia fermato in tempo evitando così complicazioni.

Comments

comments