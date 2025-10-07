Infortunio Lobotka: Torna a Napoli e la Federcalcio slovacca conferma la serietà dell’infortunio.

Lobotka si è infortunato nel corso di Napoli-Genoa e le condizioni sono serie.

una spaccata a seguito dopo essere scivolato ed un infortunio muscolare che lo terrà fuori per oltre un mese.

Si sospetta uno stiramento a Napoli verranno fatti ulteriori accertamenti.

Questo io comunicato della Nazionale:

Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell’anno sarà escluso dalla squadra. L’allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo“.

