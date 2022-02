Dopo l’infortunio alla spalla subìto in una gara di qualificazione ai prossimi mondiali giocata con il Messico, Hirving Lozano fa il suo rientro in Italia per essere poi valutato dallo staff sanitario della SSC Napoli.

Intanto dal Messico fanno sapere che nelle scorse ore il calciatore ha effettuato ulteriori esami a Città del Messico e che gli esiti sono stati condivisi con lo staff medico guida dal Dott. Canonico.

