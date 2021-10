La SSC Napoli ha annunciato che Victor Osimhen non parte per la trasferta di Salerno per un problema al muscolo gastrocnemio destro.

Il gastrocnemio o gastrocneo, noto anche col nome di gemelli, è un muscolo situato nella parte posteriore della gamba ed è, assieme al muscolo soleo, il principale responsabile della flessione plantare del piede. Partecipa anche alla flessione del ginocchio.

Nelle prossime saranno valutati i tempi di recupero dell’attaccante nigeriano.

