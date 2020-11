L’amico giornalista di Victor Osimhen, Oma Akatugba, fornisce alcuni aggiornamenti sulle condizioni del calciatore dopo un infortunio subito quest’oggi.

“Un mio contatto all’interno della Nazionale Nigeriana ha detto che si tratta di una lussazione alla spalla molto dolorosa ma non così grave come si pensava”

My contact in the @NGSuperEagles says @victorosimhen9 had a shoulder dislocation which was very painful but it is not as bad as envisaged.

— Oma Akatugba (@omaakatugba) November 13, 2020