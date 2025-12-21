Super coppa italiana

Infortunio per il Napoli

Alla vigilia della finale di Supercoppa il Napoli è costretto a registrare un altro infortunio

Sam Beukema non parteciperà alla seduta di allenamento di oggi per un trauma contusivo al piede riportato durante la sessione di ieri.

