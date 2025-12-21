Infortunio per il Napoli

Alla vigilia della finale di Supercoppa il Napoli è costretto a registrare un altro infortunio
Sam Beukema non parteciperà alla seduta di allenamento di oggi per un trauma contusivo al piede riportato durante la sessione di ieri.
Alla vigilia della finale di Supercoppa il Napoli è costretto a registrare un altro infortunio
Sam Beukema non parteciperà alla seduta di allenamento di oggi per un trauma contusivo al piede riportato durante la sessione di ieri.
Supercoppa: il programma di oggi
Giovanni Di Lorenzo ha un desiderio e lo dichiara
Supercoppa: Giustizia é fatta ma lunedì che cornice ci sarà?
Spalletti batte Gasperini
Beukema fa una promessa in caso di vittoria della Supercoppa.
Lazio-Cremonese finisce in pari
De Laurentiis e Saputo insieme a due giorni dalla finale
Solo ammenda e non squalifica per Allegri dopo le offese a Oriali
Napoli-Bologna finale di Supercoppa: arbitrerà Colombo, al Var Di Bello
Accademy Iannucci e On. Casillo protagonisti di un gesto solidale tra Campania e Puglia