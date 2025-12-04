Infortunio per Lobotka

Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra
Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo (fonte ssc napoli)
Il Napoli comunica due importanti iniziative allo stadio Maradona per i tifosi con disabilità
Vanja Milinkovic-Savic ha segnato e parato un rigore
Coppa Italia: Antonio Conte dopo Napoli-Cagliari
Ambrosino: “Sono contento e spero che con l’impegno che ci metterò ce ne saranno altre”
Coppa Italia: Il Napoli passa ai quarti di finale della Coppa Italia frecciarossa !!! (Tempi regolamentari 1-1, 27′ Lucca, 66′ Esposito, finale 10-9)
Coppa Italia: Napoli-Cagliari le formazioni
Romelu Lukaku: il punto della situazione
Verso Napoli-Juventus. Spalletti:”Emozione incandescente”,
Sky:Napoli-Cagliari la probabile formazione scelta da Conte.
Coppa Italia niente tempi supplementari