Calciatori del Napoli

Infortunio per Lobotka

Pubblicato il

Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo (fonte ssc napoli)

