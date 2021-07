Non bastano i 90 minuti regolamentari per decretare chi tra Inghilterra e Danimarca raggiungerà in finale di Euro 2020 l’Italia già qualificata.

C’è bisogno della mezz’ora in più per decretare chi sarà la seconda finalista. Il risultato fermo 1-1 del primo tempo con il gol di Damdagaard e l’autogol di Kjaer, non basta per portare le due quadre ai tempi subblementari.

