Inghilterra, Foden a rischio per la finale contro l’Italia

La redazione di Sky Sport riporta un aggiornamento importante che riguarda Phil Foden, in vista della finale di domani sera.

L’attaccante dell’Inghilterra e del Manchester City rischia di saltare la finale di domani sera. Il motivo è una botta al ginocchio subìta nella giornata di ieri e che non gli ha permesso di partecipare alla rifinitura di questa mattina.

A questo punto la sua presenza è in forte dubbio. Il ct Southgate deve fare i conti con la probabile assenza di Bukayo Saka ed il nome di Phoden era in ballottaggio con quello di Sancho per la sua sostituzione, chiude Sky Sport.

