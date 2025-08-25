Serie A

Inizia bene l’Inter di Chivu

Pubblicato il

L’Inter travolge il Torino 5-0 a San Siro. Apre le danze di testa di Bastoni poi Thuram raddoppia. A inizio ripresa Lautaro arrotonda a tre. Seguono  Thuram (doppietta) e Bonny con la manita 5-0

Articoli simili:
