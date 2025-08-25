L’Inter travolge il Torino 5-0 a San Siro. Apre le danze di testa di Bastoni poi Thuram raddoppia. A inizio ripresa Lautaro arrotonda a tre. Seguono Thuram (doppietta) e Bonny con la manita 5-0
Inizia bene l’Inter di Chivu
di
Pubblicato il
L’Inter travolge il Torino 5-0 a San Siro. Apre le danze di testa di Bastoni poi Thuram raddoppia. A inizio ripresa Lautaro arrotonda a tre. Seguono Thuram (doppietta) e Bonny con la manita 5-0
Sky: Il Napoli disponibile a cambiare le condizioni per Hojlund
Il primo dei posticipi del lunedì finisce in pareggio.
Stramaccioni:”Il Napoli contro il Sassuolo è stato devastante”.
Napoli: Doppia seduta in vista del Cagliari
Hojlund, Juanlu e Brescianini…
Il Napoli è tornato ad allenarsi oggi
Sky: Le ultime su Hojlund
De Bruyne:”Il calcio è la mia passione. Un mio difetto l’eccesso di programmazione”.
Serie A: i risultati di Atalanta-Pisa e Juventus-Parma
I risultati dei match pomeridiani