La settimana decisiva del calcio: tutte le date per il futuro della stagione 2019-20

Il calcio prova a ripartire dopo lo stop per la pandemia coronavirus e quella che inizia oggi è una settimana decisiva per stabilire come e quando ripartire.

Questi gli appuntamenti in programma:

Lunedì 20 aprile: discussione protocollo ripresa attività FIGC-Governo.

Martedì 21 aprile: alle ore 11:00 assemblea di Lega della Serie A.

Martedì 21 aprile: incontro in videoconferenza UEFA-confederazioni nazionali.

Mercoledì 23 aprile: incontro Ministro dello Sport Spadafora-Lega di Serie A.

Giovedì 23 aprile: Comitato Esecutivo UEFA.

