Iniziativa #Jestovicinoate, la maglia di Maradona battuta all’asta per 55.000€

Per l’asta benefica #Jestovicinoate, iniziativa della Fondazione Cannavaro-Ferrara, c’era anche la maglia di Maradona che l’argentino ha dato a Ferrara.

L’ex difensore di Napoli e Italia Ciro Ferrara l’ha messa a disposizione dell’asta per l’iniziativa #Jestovicinoate; la maglia di Maradona è quella dell’Argentina, dove El Pibe de Oro la regalò all’ex difensore dopo Italia-Argentina, finita 3-1 per l’Italia.

La suddetta maglia è stata assegnata nella giornata di oggi, per un valore pari a 55.000€, un risultato incredibile. La storia dietro questa maglia vuole che l’ex ct dell’Italia, Azeglio Vicini, diede a Ciro Ferrara il compito di marcare stretto proprio El Pibe de Oro.

Al termine di quella partita lo stesso Maradona regalò a Ferrara la maglia, dato che era compagno di squadra nel Napoli e suo grande amico. Ferrara ha custodito quella maglia come un cimelio fino ad oggi. La maglia ancora in ballo, per gli appassionati, all’asta è quella di Dries Mertens, e lo sarà fino a lunedì.

Con quest’asta benefica, infine, si è raggiunto il totale d’asta di oltre 82 mila euro. Tutto il ricavato sarà destinato all’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie bisognose di Napoli.

Comments

comments