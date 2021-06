Inizio campionato con i tifosi negli stadi, obiettivo 40% della capienza, così stadio per stadio

La presenza dei tifosi negli stadi in occasione degli Europei può essere un felice assist per rivedere i tifosi negli stadi anche nel prossimo campionato di Serie A già a partire dalla fine di agosto.

Obiettivo che sarà allargato a tutti i campionati, anche quelli minori, e che prevede una presenza iniziale del 40% della capienza totale di ogni stadio.

In attesa del provvedimento finale che verrà adottato i club programmano la modalità di vendita degli ingressi. I club di Serie A al momento sono divisi tra chi intende lanciare una campagna abbonamenti, tra chi invece pensa a vendere i tagliandi di gara in gara e nel mezzo c’è chi invece ancora non ha un’idea ben precisa.

Nella tabella successiva quanti sarebbero per ogni stadio i tifosi presenti con il 40% della capienza.

