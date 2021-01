Insigne 99 gol con la maglia del Napoli: con la Juventus può entrare nel club dei ‘centenari’

Decima doppietta per Insigne con la maglia del Napoli. Addirittura la terza segnata alla Fiorentina contro la quale ha segnato anche la prima in assoluto nella finale di Coppa Italia vinta il 3 maggio 2014.

La Fiorentina è anche il bersaglio preferito di Insigne (10 gol) tra le 41 squadre alle quali ha segnato almeno una volta con la maglia del Napoli. Tra le altre squadre ha segnato almeno un gol anche a Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Liverpool, Borussia Dortmund, Feyenoord, Inter, Milan, Roma, Lazio.

Insigne ha segnato in tutte le competizioni nelle quali ha giocato con la maglia del Napoli: Serie A (75), Coppa Italia (8), Champions League (12), Europa League (4).

Dopo il primo gol segnato con la maglia del Napoli al Parma il 16 settembre del 2012, Insigne ne ha segnati tanti altri fino ad arrivare a quota 99.

Gliene manca uno solo per entrare nel ristretto club dei goleador centenari del Napoli che comprende Mertens (130), Hamsik (121), Maradona (115), Sallustro (112), Cavani (104), Vojak (103).

Il destino vuole che il gol numero 100 potrebbe arrivare proprio contro la Juventus, per i napoletani come lui l’avversaria di tutte le avversarie.

E può farlo nell’unica competizione dove non ha mai segnato anche perché non ha mai giocato la Supercoppa Italiana: nella finale del 2012 era in panchina mentre nel 2014 l’infortunio ai legamenti lo ha costretto a saltare la gara di Doha.

Alla Juventus Insigne ha segnato finora tre gol, ma se se dovesse segnarne uno mercoledì la gioia sarebbe doppia…non solo per lui ma per tutta Napoli.

