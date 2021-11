Insigne a DAZN: “Al di là del risultato mi sono divertito, con Mertens siamo tranquilli”

Il calciatore del Napoli Lorenzo Insigne ai microfoni di DAZN ha commentato la gara di campionato giocata contro la Lazio al Maradona.

“Al di là del risultato mi sono divertito tanto, perché poi il nostro obiettivo è quello.

Mertens? Gioco da tanti anni con lui e sapevamo che senza Osimhen stavamo tranquilli perché è un grande giocatore ed è il capocannoniere del Napoli…ce lo teniamo stretto speriamo che farà altre prestazioni così.

Con Sarri abbiamo fatto un grande percorso sfiorando lo scudetto. Il mister Spalletti ha portato altre idee di gioco soprattutto in avanti e piano piano stiamo colmando il gap che ci è mancato con Sarri per vincere lo scudetto. Sappiamo che non è facile ma lavoriamo per questo. Ogni partita la giochiamo per vincerla. Anche a Milano siamo scesi in campo per vincerla, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Oggi siamo scesi in campo con la consapevolezza di essere forti e l’abbiamo dimostrato.

Festa per Diego? Purtroppo non l’abbiamo vista, avevo chiesto di accendere la tv ma hanno detto di restare concentrati sulla partita.

Adesso ce la godiamo, ma abbiamo poco tempo per recuperare per il Sassuolo che oggi ha fatto una grande partita col Milan. Dobbiamo arrivare pronti alla gara di mercoledì.

Rinnovo? Mi arriva sempre la solita domanda. Cerco di essere più spensierato possibile campo. Il mio procuratore sta parlando con la società, sono cose che non spettano solo a me”.

