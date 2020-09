Insigne a Sky e DAZN : “Contento soprattutto per la vittoria, Osimhen ha impressionato tutto il gruppo”

L’attaccante e capitano del Napoli Lorenzo Insigne ai microfoni di Sky e DAZN ha commentato la vittoria sul Parma in campionato.

Così il capitano a Sky.

“Contento per le 350 partite con il Napoli, ma contento soprattutto per la vittoria.

Partire alla prima giornata con una vittoria ci dà stimoli importanti, è solo l’inizio e dobbiamo continuare a crescere e lavorare.

Anche oggi abbiamo fatto una grande gara ma potevamo fare di più. Cercheremo in settimana di mettere a posto gli errori fatti come l’essere più cattivi quando facciamo qualche ripartenza e sotto porta.

Nel primo tempo abbiamo fatto tanti cross e c’era solo Dries in area e dobbiamo riempirla, nel secondo tempo l’abbiamo fatto di più, siamo stati più concreti ed abbiamo vinto la partita.

Osimhen ha impressionato non solo me ma tutto il gruppo. Quando attacca la profondità è devastante. Mi ricorda Cavani con i suoi movimenti, ci aiuterà anche perchè da qualcosa di diverso rispetto a me e Dries, lui può creare spazi a noi tra le linee. Gli abbiamo detto di stare tranquillo, è all’inizio ed ha tante possibilità per crescere.

Non aver preso gol è molto importante anche per i nostri difensori, il mister ha chiesto una grande fase difensiva e ci siamo riusciti.

Dobbiamo stare sereni, siamo all’inizio, mettiamo a posto gli errori fatti oggi e continuiamo a lavorare”.

Poi ai microfoni di DAZN ha aggiunto:

“Ho sempre dato disponibilità al mister per qualsiasi ruolo. Tutti noi calciatori accettiamo le decisioni del mister.

Il traguardo importante delle 350 partite con la maglia del Napoli lo dedico a mia moglie, i miei bimbi e la mia famiglia che mi sono sempre accanto.

A fine primo tempo Gattuso ci ha chiesto di riempire l’area, altrimenti non si fa gol. Dobbiamo seguire i suoi consigli perché ne dà di buoni.

