Insigne a KKN: “Bisogna rimanere a casa e rispettare le regole, dobbiamo fare l’ultimo passo per superare il tutto”

Poco fa è intervenuto Lorenzo Insigne a Radio Kiss Kiss Napoli; il capitano azzurro ha parlato della situazione che si sta vivendo, degli allenamenti a casa e dell’Europeo.

Di seguito le sue parole:

Insigne sull’emergenza

“Siamo tutti insieme a casa ed è giusto che sia così perché solo così si può sconfiggere il virus. Quando finirà tutto sarà più bello abbracciarci. Vorrei fare i complimenti a medici ed infermieri che stanno facendo un lavoro straordinario e sono loro i nostri idoli e che stanno facendo di tutto per farci vincere la battaglia.

Sì, mi manca tanto il campo ma non credo solo a me ma a tutti gli sportivi che giocano a calcio e anche a tutti gli altri. La cosa importante è la salute, ora ci si sta allenando a casa e quando finirà ci alleneremo tutti insieme.”

Gli allenamenti a casa, il rapporto con Gattuso e l’aneddoto su Tavecchio

“Noi siamo in contatto con lo staff del mister, che ogni giorno ci manda quello che dobbiamo fare a casa. Ci alleniamo tanto, tapis roulant, addominali e lo si fa per mantenere forza nelle gambe. Dal primo giorno che è arrivato Gattuso mi ha parlato e mi ha fatto sentire importante e questo per me è fondamentale.

Stando in quarantena comunque si conferma l’ottimo rapporto con lui perché ci sentiamo spesso, mi riferisce anche degli allenamenti fatti dagli altri miei compagni. Mi rende sempre molto partecipe.

Eravamo in Francia, in ritiro per gli Europei; avevamo l’albergo tutto nostro e avevamo una sala tutta per noi. Lì mi vedevo con Tavecchio, insieme a El Shaarawy e Immobile, e ci divertivamo parecchio e giocavamo insieme.

Ci siamo sentiti sul gruppo, con i compagni, su come vanno gli allenamenti e scherziamo; ho ribadito anche ieri di stare tranquilli e di allenarci perché quando si torna in campo dobbiamo essere pronti a riprendere dove eravamo.

Stavamo facendo bene, anche se ripenso alla partita con il Lecce la vorrei rigiocare; guardando altre partite, anche quella con il Barcellona, abbiamo fatto delle grandi partite ed è merito di Gattuso e di tutto lo staff.

Mia moglie ed i miei figli mi hanno fatto i complimenti per la pizza, ma io non la mangio che devo mantenere la linea. Preferisco il “tiro a giro”.”

Il pensiero di Insigne sull’Europeo e le battute finali

“Io sono d’accordo con il mister Mancini, anche se quest’anno avevamo un grande gruppo credo che un anno in più sia meglio per giocare poi l’Europeo; tutti avranno più esperienza e si recupera anche qualche giocatore dagli infortuni. Possiamo dire la nostra ed arrivare anche in fondo l’anno prossimo.

(Intervento del fratello Roberto)

Lorenzo: Non è un tifoso, è mio fratello, è normale che lo riconosco. Io gliela do la ricetta, ma voglio un video suo mentre prepara la pizza. Ma devi prepararla tu Roberto, non farla fare ad altri! Gli ingredienti li vuoi?

Ringrazio mio fratello per i complimenti e deve continuare così, lavorare ed allenarsi dato che può diventare un campione.

Roberto: non ho avuto la fortuna di conoscere Gattuso ma ti posso dire che Inzaghi è un bel martello.

Lorenzo: Il mister Gattuso è un martello quando deve essere un martello, un’ora, un’ora e mezza in campo ci deve essere piena concentrazione ed è giusto così.

Volevo fare un appello a tutte le persone, soprattutto a noi napoletani: ora bisogna stare a casa insieme e dobbiamo rispettare le regole che ci hanno detto. Manca l’ultimo passo e non dobbiamo rovinare tutto ora. Quando finisce il tutto ci sarà il tempo per recuperare i festeggiamenti.

Buona Pasqua a tutti ed un abbraccio a tutta Napoli e l’Italia che stiamo combattendo tutti insieme questa battaglia.“

Comments

comments