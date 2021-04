Insigne a quota 3 doppiette al Maradona: eguagliati Lukaku, Ibra e CR7

Lorenzo Insigne, con la doppietta realizzata al Maradona ieri sera, eguaglia quelle di Lukaku, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo.

Il capitano del Napoli, infatti, ha raggiunto quota 3 doppiette in un campionato in casa. Solo i tre attaccanti di Inter, Juventus e Milan hanno fatto come lui; a seguire il dato riportato dalla SSC Napoli:

Nessun giocatore ha segnato più doppiette casalinghe di @Lor_Insigne in questo campionato: tre, al pari di @RomeluLukaku9, @Ibra_official e @Cristiano #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 22, 2021

