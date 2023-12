Insigne a Sky “Di Napoli mi manca tutto, spero si possa ritornare in corsa per lo scudetto. Osimhen e Kvara fantastici. Sarò sempre a disposizione della Nazionale,

Insigne in esclusiva a Sky Sport: “Mi manca tutto, avrei voluto giocare per sempre con il Napoli ma non è stato così e va bene lo stesso.

Ora spero che la squadra possa rimontare. Kvara fortissimo, Osimhen non vada via.

E io sogno ancora la Nazionale.

Il più grande rammarico dell’ ex capitano lo scudetto perso con Sarri:

“Penso che con Sarri sia stato clamoroso non vincere lo scudetto con 91 punti – ha proseguito l’attaccante -, però il demerito, tra virgolette, è stato anche nostro, perché ci siamo fatti sfuggire quel titolo dalle mani. In ogni caso ho festeggiato a Toronto da tifoso, con i miei figli a casa abbiamo esultato perché so quanto ci tenevano i giocatori ma soprattutto la nostra città. Ho sentito che sarei stato invidioso della vittoria, ma io non lo sarò mai: sono stato e sarò sempre il primo tifoso del Napoli”.

Non è come l’anno scorso, ma questi momenti ci possono stare. Ho visto a spazzi il Napoli di Spalletti e spero che Mazzarri possa fare un grande lavoro, soprattutto mentale, perché ora i ragazzi ne hanno bisogno.

Il mister ha tanta esperienza alle spalle, poi in questo periodo in cui è stato fermo sicuramente avrà avuto modo di studiare. La cosa importante è che lui conosce già l’ambiente di Napoli, la società e i tifosi, questo alla lunga sicuramente sarà un vantaggio”.

E nel prossimo turno di campionato ci sarà una delle gare più attese, quella contro la Juventus:

“Ho giocato tante volte contro la Juve – ha aggiunto Insigne -, ma ricordo soprattutto le partite in cui ho fatto gol. Mi è spiaciuto non poter festeggiare davanti ai nostri tifosi quando ho segnato su rigore a fine partita perché era a porte chiuse (nel 2021, ndr), ma fare tante sfide contro la Juve e segnare contro di loro, da napoletano e tifoso del Napoli, è sempre stato bello.

Spero che venerdì il Napoli possa fare una bella prestazione per regalare una gioia ai nostri tifosi”.

Passando ai singoli, l’ex capitano ha commentato il rendimento dei due attaccanti principali del Napoli e ha dato un consiglio alla società:

“Kvara non lo conoscevo, ma vedendolo l’anno scorso posso dire che è stato lui il valore aggiunto del Napoli perché ha fatto delle cose straordinarie.

A Osimhen l’unica cosa che direi è di pensarci bene prima di andare via da Napoli, perché le emozioni che ha vissuto l’anno scorso qua non si possono vivere da altre parti.

Sullo scudetto al momento non vedo una favorita.

Io spero che il Napoli torni essere quello dell’anno scorso e possa risalire la classifica.

Per quanto riguarda la Nazionale, non smetterò mai di sognare la maglia azzurra. Finché giocherò a calcio, sarò sempre a disposizione del Ct”.

