Insigne a Sky: “Dispiace per l’eliminazione ma era difficile contro una grande squadra”

Il calciatore del Napoli Insigne ai microfoni di Sky ha commentato la gara di Champions League giocata contro il Barcellona al Camp Nou.

“Dispiace per l’eliminazione. Ci abbiamo provato ma sapevamo che era difficile contro una grande squadra.

Forse potevamo qualcosina di più però nel contesto abbiamo fatto una buona gara.

Loro hanno molti giocatori di fantasia. Noi in tutto il campionato abbiamo giocato molto di squadra ma stasera non lo abbiamo fatto al 100%. Con il mister possiamo ancora crescere.

Poi il Barcellona ha potuto staccare la spina per un bel periodo e si sono potuti caricare per questa partita, noi abbiamo giocato fino a sabato scorso. Loro non hanno fatto molto più di noi ma hanno concretizzato di più e quindi bravi loro.

Dobbiamo cercare di fare più gol, questo ci manca. Facciamo tante palle gol ma segniamo poco. Anche stasera abbiamo creato tanto ma concretizzato poco.

Sul primo gol loro c’era fallo. Sul 3-0 poteva finire peggio ma siamo stati bravi a restare in partita.

Ora pensiamo a staccare un poco e ripartire con il mister per fare una grande stagione perché penso che ci sono tutti i presupposti”.

