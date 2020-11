Insigne a Sky: “Partita affrontata nel migliore dei modi, è un punto di partenza”

Al termine della sfida con la Roma il calciatore del Napoli Insigne ha commentato la gara ai microfoni di Sky.

“Una spunta in più l’onorare il nostro idolo. Ci tenevamo a fare risultato e un gran risulato per lui e per la gente che sta soffrendo. Dedichiamo a lui la vittoria.

Stasera abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, l’abbiamo studiata bene. Siamo una squadra di qualità che però commette tanti errori e questo è sbagliato.

La partita di stasera è un punto di partenza per fare grandi cose ma dobbiamo lavorare e stare con i piedi per terra”.

