Insigne a Sky: “Rinnovo? Penso solo al campo. Se ne occupa il mio agente”

Poco prima della conferenza stampa Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dove si è soffermato anche sul suo rinnovo.

A seguire le sue parole:

“Non comanda nessuno tra me e Koulibaly, che siamo il capitano e il comandante, serve tutta la squadra, non solo due giocatori. Siamo da tanti anni sempre gli stessi e questo è un vantaggio. Abbiamo sempre fatto grandi partite, con ottimi risultati e quest’anno il mister ha portato qualcosa in più.

La strada è lunga, dobbiamo lavorare tanto e rimanere con i piedi per terra partita dopo partita. Mostrare i muscoli anche in Europa League? Sì, questa è una grande competizione. A Leicester abbiamo fatto una bella partita nonostante il doppio svantaggio iniziale. Domani servirà una grande prestazione, all’esordio lo Spartak meritava di vincere e alla fine ha perso.

Contratto in scadenza? Penso solo a giocare e al campo. Alle altre questioni ci pensa il mio agente. Ho sempre messo davanti la squadra, mi impegno sempre e arrivo sempre con il sorriso. Non penso al contratto, c’è tempo per discutere con la società. Ci penserà il mio agente con il club, ho ancora un anno.”

