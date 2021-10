Insigne a Sky: “Sono sereno e penso solo al campo. Rigori? Pronto a tirare il prossimo”

Lorenzo Insigne, Capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia.

“Sono contento per il gol, ci voleva. Abbiamo fatto una grande prestazione e siamo stati bravi a rimanere in partita fino alla fine e poi vincere. Stiamo cercando di onorare tutte le competizioni al massimo, abbiamo una rosa ambia e non vogliamo uscire dalla coppa. Siamo sereni, il mister punta su tutti ed è giusto provare ad arrivare il più lontano possibile”.

Si parla sempre del suo rinnovo.

“Questo è un tema che ci sta ed è un mese e mezzo che ne parliamo. Sappiamo le dinamiche, sono sereno e penso solo al campo. Capita di sbagliare un rigore, ci sono rimasto male ma non va sempre bene. A livello contrattuale sanno tutti che il mio agente è in contatto con la società. Tutti vogliono farmi rimanere sereno”.

La sfida con la Roma potrebbe lanciarvi ulteriormente.

“Sarà una partita difficile, anche loro sono una grande squadra che vuole restare in alto. Oggi abbiamo speso tanto, dobbiamo essere bravi a recuperare energie per fare una grande prestazione”.

Chi tirerà il prossimo rigore?

“Io sono sereno, lo avrei tirato anche stasera. Sono pronto a calciare un altro rigore”.

