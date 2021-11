Insigne: alla ricerca del gol su azione, con l’Inter per sfatare due tabù

In questo campionato Insigne ha segnato 4 gol in campionato ma tutti su calcio di rigore.

Il gol su azione manovrata manca dalla 36 giornata dello scorso campionato quando il capitano azzurro segnò contro l’Udinese.

Un periodo di astinenza piuttosto lungo ma non il primo della carriera di Insigne che già in passato ha trascorso alcuni periodi senza segnare gol su azione.

Per esempio nella stagione 2016/2017 si è sbloccato dopo 13 giornate o ancora nella stagione 2019/2020, caratterizzata dall’arrivo della pandemia, non ha segnato nemmeno su rigore per ben 17 giornate.

Nella prossima gara contro l’Inter Insigne avrà l’opportunità di sfatare due tabù. Il primo sarà quello di sbloccarsi con un gol su azione magari ripercorrendo proprio la stagione 2016/2017 quando la prima rete arrivò proprio alla 13 giornata.

Il secondo, invece, è quello di riuscire a sbloccarsi anche contro l’Inter al quale ha segnato un solo gol in carriera proprio nella stagione 2016/2017 ma alla 15 giornata.

