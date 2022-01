Insigne, alle 15 l’ufficialità da parte del Toronto: nel pomeriggio conferenza stampa del presidente

È ormai un affare praticamente fatto quello tra Lorenzo Insigne e il Toronto FC, club in cui si trasferirà, a parametro zero, a fine stagione.

L’attuale capitano del Napoli non ha trovato, con la società azzurra, un accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno, e si è dunque accordato con il club canadese, scegliendo di trasferirsi in MLS. Oggi, alle 15, il Toronto dovrebbe dare l’ufficialità dell’affare, annunciando l’acquisto di Lorenzo, mentre nel pomeriggio, alle 17, il presidente Bill Manning interverrà in conferenza stampa.

