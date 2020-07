Insigne: “Atalanta non irresistibile, non ci sono 15 punti tra noi. Che rimpianto l’inizio di stagione”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato in un’intervista sulle pagine del Corriere della Sera. Ecco un passaggio sui rivali.

“Atalanta? on è stata una prestazione all’altezza di tutta la squadra. Probabilmente abbiamo pagato un po’ di stanchezza. Però mi lasci dire una cosa. Quindici punti tra il Napoli e l’Atalanta sono troppi. La partita fino a un certo punto è stata equilibrata, la nostra qualità non è venuta fuori ma non abbiamo incontrato avversari irresistibili

Inizio di stagione? Sì, è un grande rimpianto. Un peccato, soprattutto per quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo fatto un recupero importante con Gattuso, ma resta l’amarezza”.

