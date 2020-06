Insigne, cambio procuratore ora ufficiale. Il messaggio della G.E.V. Sport

Già da qualche settimana si sapeva che Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha cambiato il suo procuratore passando a Pisacane e lasciando Mino Raiola.

Di questo cambio di procuratore ora c’è anche l’ufficialità da parte di G.E.V. Sport. Di seguito il messaggio pubblicato sui social dall’agenzia:

“Benvenuto, Lorenzo! Un orgoglio averti nella nostra agenzia. Un privilegio lavorare con te. Per noi oggi è un giorno importante, Capitano. Siamo felici. Felici di averti con noi come uomo e felici di poterti rappresentare come atleta. Avanti tutta!“

