Insigne, dal sogno dei 100 in azzurro all’incubo

Lorenzo Insigne, con il rigore, ha accarezzato il sogno dei 100 gol con la maglia del Napoli che poi si è trasformato in un incubo.

Il capitano del Napoli non è riuscito a tramutare il sogno in realtà ieri sera, sbagliando il rigore decisivo. Un rigore che avrebbe anche spianato la strada agli azzurri per un possibile ribaltone della partita, dato lo svantaggio per 1 a 0 firmato Cristiano Ronaldo.

Purtroppo per lui, sono stati tre rigori falliti su tre tirati contro la Juventus. Uno scenario che nessuno si aspettava, ci si può scommetere, soprattutto dopo la partita contro la Fiorentina giocata in maniera esemplare. E invece, lo scenario peggiore si è avverato.

L’immagine che è spopolata sui social poco dopo la fine della partita, però, mostra il vero Insigne: in lacrime, consapevole di ciò che è successo. Dal sogno dei 100 gol con il Napoli all’incubo.

Ora il capitano dovrà essere capace di trovare le forze necessarie per rialzarsi e tornare più forte di prima. Anche con il sostegno dei suoi compagni di squadra. Perché proprio nei momenti di maggior difficoltà si può trovare la forza di fare ancora meglio.

E poi, ricordiamoci una frase: “I rigori li sbaglia chi ha il coraggio di tirarli“.

