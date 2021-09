Insigne a DAZN: “Ripartiamo con umiltà. Stiamo lavorando bene con il mister”

Nel post partita della sfida contro l’Udinese è intervenuto Lorenzo Insigne ai microfoni di DAZN per parlare della prestazione fatta alla Dacia Arena.

Di seguito le sue parole:

“Per ora non conta nulla essere primi. Sappiamo di aver fatto una grande prestazione su un campo non facile, questa è la cosa più importante. Ripartiamo con umiltà. Tutti stiamo bene, stiamo lavorando bene con il mister che sta cercando di tirare fuori da ognuno di noi un qualcosina in più che noi abbiamo. Bisogna continuare.

Osimhen mi ha rubato il gol? No, noi scherziamo tra di noi, ci sta. L’importante era fare una grande prestazione, poi il gol arriverà. Non è facile venire a Udine e fare quattro gol dopo la partita contro il Leicester. Dobbiamo stare concentrati perché tra poco abbiamo una gara difficile a Genova e dobbiamo prepararla bene perché loro saranno motivati dopo la vittoria di Empoli.

I numeri, come quelli dell’anno di Sarri, ci stanno, ma non possiamo pensarci. Se lo facciamo ci rilassiamo e non andiamo avanti. Invece dobbiamo solo lavorare, ascoltare il mister, seguirlo. Lui ha esperienza, ha fatto bene ovunque e qui sta tirando fuori qualcosa in più da tutti noi.”

