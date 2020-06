Insigne a Dazn: “Stiamo cercando di rimediare agli errori iniziali”

Lorenzo Insigne è intervenuto a Dazn dopo la conclusione della sfida contro il Verona, dove ha parlato della vittoria ottenuta e delle prossime partite.

Di seguito le sue parole:

“Si, sapevamo che era una partita dura fisicamente e ci sta in 90′ soffrire, fa parte del gioco. Siamo Stati bravi a difendere e a volere la vittoria a tutti i costi. Le cene fanno unire la squadra ed il gruppo e da quando è arrivato Gattuso lo siamo ancora di più

Il presidente ha ragione, da qui alla fine sono 12 finali. Ti ripeto, è difficile ma ce la dobbiamo sudare; abbiamo fatto, se si può dire, danni all’inizio ma stiamo rimediando come abbiamo visto anche nella vittoria della Coppa Italia. Dobbiamo fare ancora meglio.

Il mister conta tantissimo e sicuramente possiamo crescere, oggi lo hanno dimostrato anche chi non gioca da tempo come Ghoulam e Lozano. Dobbiamo rimanere uniti ed andare avanti; dopo 90′ al 100% ci sta di rifiatare, ma finché l’arbitro non fischia bisogna dare sempre il massimo.“

