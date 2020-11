Insigne-Donnarumma, due figli della stessa terra che hanno fatto scelte diverse

Quella di domenica tra Napoli e Milan sarà anche la sfida tra Insigne e Donnarumma, due figli della stessa terra che hanno fatto scelte diverse.

Compagni di squadra e di duetti sulle note di Gigi D’Alessio qualche ora fa, avversari domenica sera al San Paolo.

Insigne e Donnarumma sono entrambi figli della stessa terra, la Campania. Il primo nato a Frattamaggiore, il secondo a Castellammare di Stabia, comune che ha visto nascere anche altri calciatori importanti come Fabio Quagliarella.

La storia di questi due ragazzi fotografa alla perfezione quelle che sono le diverse scelte di un emigrante e un non emigrante.

Uno, Insigne, in Campania ci è rimasto, con la voglia di scrivere la storia del Napoli per regalare una gioia al popolo che ama. L’altro, Donnarumma, la Campania l’ha lasciata nel 2013, dopo aver imparato le basi nella scuola calcio Club Napoli nella natia Castellammare, per volare e cercare fortuna al nord, a Milano: nella squadra che ha dichiarato di tifare da sempre.

Tanti gli incroci interessanti tra Insigne, Donnarumma e il Napoli. I due sul campo si sono affrontati 10 volte:

4 vittorie per Insigne

1 vittoria per Donnarumma

5 pareggi

Per ben 3 volte il capitano del Napoli è riuscito a far gol all’estremo difensore rossonero che, però, dalla sua ha quello straordinario miracolo su Milik che, il 15 aprile del 2018, negò i 3 punti e un probabile scudetto agli azzurri. Proprio quel giorno il portiere di Castellammare diventò il giocatore più giovane della storia a raggiungere le 100 presenze in Serie A.

Domenica i due saranno avversari, amici di nuovo nemici sul campo, pronti a dare spettacolo in una partita che promette scintille.

