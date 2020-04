Insigne è il giocatore con più dribbling riusciti nel Napoli

Il Napoli ha riportato una statistica relativa ai dribbling, in cui il capitano Lorenzo Insigne risulta il migliore tra gli azzurri.

In particolare, Insigne conta 42 dribbling riusciti in questa stagione di Serie A, ferma a causa della crisi per il Coronavirus. Piotr Zielinski occupa la seconda posizione, con 32 dribbling riusciti, mentre in terza troviamo Fabian Ruiz con 27.

Di seguito la lista che va dalla quarta alla decima posizione, pubblicata sempre dal club sul proprio sito ufficiale:

Di Lorenzo 19

Allan 17

Mario Rui 16

Mertens e Elmas 15

Lozano 12

Hysaj 11

Koulibaly 9

